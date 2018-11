Nas Redes Vídeo: A dança animada dos três filhos de Lionel Messi Por

Lionel Messi mostrou a animação que reinou em sua cada este fim de semana. A estrela do Barcelona recorreu às redes sociais para mostrar uma dança animada entre os seus três filhos. As imagens tornaram-se virais. Veja.

Apesar de ter perdido a liderança da Liga para o Sevilha, a alegria tomou conta da casa de Lionel Messi.

O astro argentino publicou um vídeo em família, onde os seus três filhos são protagonistas de uma dança bem animada.

Thiago, de 6 anos, Mateo, de 3, e Ciro, de oito meses, são fruto do relacionamento do argentino com Antonella Roccuzzo, um amor de adolescência.

Veja os vídeos.