Vídeo: A brutal homenagem ao português Vieirinha na Grécia

Vieirinha lesionou-se com gravidade na semana passada mas os adeptos do PAOK da Grécia decidiram brindá-lo com uma brutal e arrepiante homenagem. Veja no vídeo.

Trinta e quatro anos depois, o emblema de Salónica voltou a ser campeão nacional grego e ninguém faltou à festa da consagração, nem mesmo Vieirinha que está a contas com uma lesão grave no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho direito.

Perto do final do encontro, neste domingo, Vieirinha, com evidentes limitações físicas, entrou em campo com a braçadeira de capitão e perante uma ovação tremenda dos adeptos que foram entoando o seu nome.

Assista a esse momento.