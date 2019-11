Vice-presidente Mike Pence faz visita não anunciada ao Iraque

O vice-presidente norte-americano, Mike Pence, fez hoje uma deslocação não anunciada ao Iraque, na primeira visita de alto nível desde que, há dois meses, o Presidente Donald Trump ordenou a retirada das tropas da Síria.

Pence deverá encontrar-se com o Presidente do Curdistão iraquiano, Nechirvan Barzani, numa tentativa de tranquilizar os aliados dos Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico no Iraque depois de os curdos da Síria terem sofrido um sangrento ataque da Turquia após a retirada dos Estados Unidos do país.

Pence deverá visitar também a Base Aérea Al-Asad, local a partir do qual as forças norte-americanas lançaram a operação que resultou na morte, no mês passado, na Síria, do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi.