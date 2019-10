Vice-presidente do PSD reconhece e saúda vitória do PS com base nas projeções

O vice-presidente do PSD David Justino saudou hoje o Partido Socialista pela vitória nas eleições legislativas, com base nas várias projeções televisivas.

“Quero começar por saudar o PS pela vitória que estas projeções anunciam”, afirmou David Justino, numa declaração de três minutos aos jornalistas, sem direito a perguntas, apenas vinte minutos depois de conhecidas as projeções.

“Nesse sentido, da parte do PSD existe o reconhecimento factual quase, relativamente, digamos, ao cenário central que as quatro projeções divulgadas nos permitem concluir”, indicou.

Ainda assim, o dirigente social-democrata deixou um conselho: “Gostaria de chamar a atenção que o excesso de triunfalismo poderá ser pouco avisado”.

Isto quando, explicou, “o Partido Socialista poderá ter entre um mínimo de 33 por cento e de 40 por cento”, e “o PSD poderá ter entre um mínimo de 24,2 por cento e 31 por cento”.

“Quer isto dizer que, se a votação no Partido Socialista se aproximar mais dos 34 por cento, nós temos uma pequena vitória, se se aproximar mais do 40 por cento teremos uma grande vitória, mas também, da parte do Partido Social-Democrata, se se aproximar mais dos 24 por cento nós poderemos dizer que é algo que não nos recompensa, e se aproximarmos mais dos 31 por cento é algo que nos deixa, de alguma forma, reconhecidos perante a vontade expressa do eleitorado”, salientou.

Por isso, David Justino ressalvou que é preciso esperar pelo “o resto da noite”, que ainda vai permitir “esclarecer e ajudar para aquilo que será o resultado final”.

Notando que o PSD teve “um aumento significativo” relativamente “às primeiras projeções, estimativas e sondagens que foram feitas no início da campanha”, o vice-presidente afirmou que o partido pretende “aguardar mais um tempo” antes de tirar conclusões, uma vez que “as margens ainda são muito grandes”.

“Mas isso não põe de parte o reconhecimento de uma vitória”, notou, considerando que “isto é uma noite geralmente em que todos ganham”.

“Nós não queremos assumir, digamos, essa figura que às vezes se torna um pouco ridícula. Se perdermos, perdemos, e portanto, reconhecendo que as projeções apontam para uma vitória do Partido Socialista, só tenho que felicitar e desejar que possa servir o país tal como nós desejaríamos de o servir também da mesma maneira”, concluiu.

A declaração foi saudada no final com palmas e alguns gritos “PSD, PSD” pelas poucas dezenas de apoiantes na sala onde está concentrada a comunicação social.

As projeções dos resultados eleitorais divulgadas hoje por RTP, SIC e TVI dão a vitória ao PS nas eleições legislativas, com entre 34 por cento e 40 por cento dos votos, seguindo-se o PSD, com entre 24,2 por cento e 31 por cento.