Vice-PM Matteo Salvini diz que Itália responderá à UE mas mantém posição

O vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, afirmou hoje que vai “responder educadamente” à União Europeia, mas não vai mudar de posição sobre o Orçamento do Estado para 2019, depois de a Comissão Europeia anunciar um procedimento por défice excessivo.

Questionado por jornalistas se tinha recebido a carta da Comissão Europeia recusando o orçamento, Salvini, líder da Liga [nacionalista], respondeu ironicamente, afirmando que espera “uma carta do Pai Natal”.

O dirigente italiano manifestou abertura para continuar a negociar com Bruxelas: “Vamos debater educadamente como sempre fizemos, vamos falar. Mas seguimos em frente”.

A Comissão Europeia voltou hoje a rejeitar o plano orçamental de Itália para 2019, ao considerar que a proposta contém um risco “particularmente grave de incumprimento”, e abriu um procedimento por défice excessivo com base na dívida.

“Este passo que tomamos hoje é a consequência lógica e inevitável da decisão tomada pelo governo italiano de não modificar as metas fiscais no orçamento revisto”, sustentou o comissário europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici.

A decisão é tomada uma semana depois de Roma ter mantido as linhas gerais do plano orçamental que Bruxelas ‘chumbou’ numa primeira análise, em 23 de outubro, naquela que já tinha sido uma decisão inédita na história do Pacto de Estabilidade e Crescimento.