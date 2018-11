Desporto Vice do Benfica satisfeito com resultado do empréstimo obrigacionista do Sporting Por

Domingos Soares Oliveira, vice-presidente do Benfica com responsabilidade na área financeira, mostrou-se satisfeito com o resultado do empréstimo obrigacionista do rival Sporting.

O administrador da SAD encarnada salientou que esse resultado vinca a forma como os investidores olham para este tipo de produtos.

“Diria que o sucesso – ainda que relativo – do empréstimo obrigacionista do Sporting foi para todos uma boa notícia”, salientou Domingos Soares Oliveira, em declarações aos jornalistas.

Na apresentação das contas encarnadas, o administrador sustentou que “a última coisa que queremos é que os investidores se assustem com o tipo de produto que têm à sua frente”.

“Independentemente da nossa rivalidade, o relativo sucesso do empréstimo obrigacionista do Sporting é uma boa notícia para todos”, referiu.

Quanto à relação com a banca, Domingos Soares Oliveira explicou como se deve realizar no presente e no futuro.

“Nós temos de ser capazes de demonstrar maior seriedade e rigor, o que eu entendo que a Benfica SAD tem feito.”