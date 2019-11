Motores Viagem no tempo no RallySpirit 2019 Por

A quinta edição do RallySpirit Altronix vai para a estrada na próxima sexta-feira e promete ser para recordar, nomeadamente devido à presença de bólides do saudoso Grupo B, que se notabilizaram no Campeonato do Mundo de Ralis na década de 1980.

Isto quer dizer que o evento organizado mais uma vez pela X Racing é uma viagem no tempo, prometendo ser ainda melhor que as edições anteriores.

A prova deste ano terá em ação máquinas que nos deixam nostálgicos, pois com quase o dobro da potência dos atuais WRC ‘voavam’ nas classificativas do ‘Mundial’ de Ralis, que se enchiam de incontroláveis multidões. Hoje os tempos são outros, as regras também, mas os carros daquele período de ouro deixam-nos com nostalgia.

O Audi Sport Quattro – que vai ser tripulado por um dos seus pilotos da altura –, o Peugeot 205 Turbo 16, o Ford RS 200, o MG Metro 6R4 ou o Lancia 037 vão deliciar-nos neste RallySpirit 2019. Vão fazer-nos recordar o Rali de Portugal da década de 1980 sendo que o ex-campeão do Mundo Stig Blomqvist – ‘cabeça-de-cartaz’ da edição deste ano – vai dar uma ajuda para nos recordar aqueles tempos.

Para além destes potentes Grupo B teremos muitos outros carros do passado dos ralis, Grupo 4 e Grupo A que também nos deixam boas recordações, como o Lancia Stratos, o Fiat 131 Abarth, o Ford Escort RS, o Subaru Impreza, o Lancia Delta HF Integrale ou o Ford Escort Cosworth.

Estão inscritas 115 equipas, 30 por cento das quais estrangeiras e oriundas da Alemanha, Bélgica, Espanha, Grã-Bretanha e Suécia, que vão competir em classificativas de Barcelos, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa e Vila Nova de Gaia.

Na próxima sexta-feira, o evento arranca pelas 21h30 com uma super especial noturna no Quartel da Serra do Pilar. Seguem-se mais seis troços cronometrados no sábado, a partir das 10h53 – Laúndos, dupla passagem por Barcelos e Franqueira e Boucles de Barcelos –, para no domingo se disputarem mais três classificativas – Assunção, S. Tomé de Negrelos e Coronado.