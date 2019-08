Fórmula 1 Verstappen tentou “tudo o que podia com pneus duros” na Hungria Por

Max Verstappen esteve à beira de conseguir o seu segundo triunfo consecutivo e terceiro esta temporada no Grande Prémio da Hungria, mas a poucas voltas do final viu essa possibilidade esfumar-se.

O holandês da Red Bull Racing vinha da sua primeira ‘pole position’ na Fórmula 1 e liderou depois a corrida até a três voltas do final, altura em que os pneus mais novos de Lewis Hamilton fizeram a diferença e o piloto do RB15 # 33 não conseguiu resistir ao Campeão do Mundo.

A estratégia de Hamilton de duas paragens acabou por compensar, com o britânico da Mercedes a realizar voltas verdadeiramente incríveis que lhe permitiram alcançar Verstappen antes do final da corrida e deixá-lo para trás. Max admite que não podia fazer mais do que fez, a menos que a sua equipa tivesse seguido outra tática.

“Tentei tudo o que podia com os pneus duros para os preservar, mas infelizmente não o consegui. Resta um segundo lugar e a melhor volta da corrida. No geral foi um bom fim de semana para nós. Lewis colocou pressão de maneira muito intensa. Eu aprecio isso. Não ganhamos mas como já referi, foi um bom dia e um bom fim de semana”, considerou o piloto nascido em Hasselt.

Max Verstappen considera que o seu Red Bull está cada vez mais competitivo, apesar de nem tudo ter saído perfeito em Hungaroring: “Pebso que nos faltou um pouco de aderência. Tentamos a estratégia de uma paragem, e a Mercedes teve a oportunidade de fazer duas. Isso funcionou claramente”.