Verstappen pessimista para a qualificação mas otimista para a corrida no Brasil

Max Verstappen mostra-se pessimista para a qualificação do Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, ainda que mais otimista para a corrida.

O holandês, que foi o sexto melhor no segundo treino livre e não passou do quarto registo na terceira sessão, depois de ter sido mais rápido na primeira, sente que o Autódromo de Interlagos, com as zonas rápidas não é das pistas mais favoráveis ao Red Bull face aos Mercedes e aos Ferrari.

Verstappen critica sobretudo a falta de potência do motor Renault do seu monolugar, que num traçado como o de São Paulo não lhe dá a possibilidade de lutar pela ‘pole position’, ao contrário de outros circuitos. “Nós não temos a mesma velocidade das outras duas equipas, que podem dispor da potência máxima na Q3”, queixa-se o holandês.

Max baseia também as suas previsões naquilo que tem sentido no início do fim de semana: “No começo as sensações ao volante estavam boas e estava contente com o equilíbrio do meu carro. No segundo treino tivemos de refinar um pouco as coisas mas nãi tivemos tempo. Mantenho-me confiante para o resto do fim de semana”.

Verstappen esteve durante muitos minutos na sua boxe, devido a uma fuga de óleo, isso também não permitiu que tivesse tanto tempo em pista como gostaria: “É pena ter perdido tempo de rodagem por causa desta problema. Depois disso desincronizamo-nos em relação aos outros. Eles trabalham em grande turnos enquanto nós temos de nos lançar para a qualificação. Tudo é um pouco precipitado com o tráfego em pista. No final o resultado não é representativo do nosso potencial”.

Mas Max Verstappen tem ainda assim objetivos para a prova: “Nem sequer penso nas qualificações. Penso mesmo que não temos hipóteses nesse domínio. Vamos concentrar-nos na corrida. Jogar de novo, não pela vitória mas penso que um pódio é atingível”.