Fórmula 1 Verstappen lamenta saída de Gasly mas o "objetivo é ter boas performances" para a Red Bull

A regressão de Pierre Gasly da Red Bull Racing para a Toro Rosso, por troca com Alexander Albon, faz com que Max Verstappen lamente a situação do seu ex-companheiro de equipa.

“É certamente uma pena para Pierre, mas pessoalmente não ligo muito a quem é o meu companheiro de equipa”, declarou o holandês ao jornal De Telegraaf.

Verstappen sublinha que “o objetivo é ter boas performances com o outro carro e marcar também bons pontos para a equipa”, por isso se a Red Bull decidiu colocar Albon nesse carro quem é o piloto do # 33 para dizer que essa opção está errada.

Pierre Gasly não é a primeira ‘vítima’ deste tipo de ‘chicotada psicológica’ no seio da equipa de Milton-Keynes, que em 2016 promoveu Max Verstappen em detrimento de Daniil Kvyat, que também na altura regrediu para a Toro Rosso.

No entanto é de acreditar que Alex Albon tenha uma tarefa muito árdua pela frente na Bélgica, pois o nível de exigência no seio da Red Bull Racing é muito superior ao da Toto Rosso, e a equipa de Milton-Keynes já disse que as nove últimas provas da época vão servir para avaliar as performances do tailandês, de modo a decidir qual será a sua dupla de pilotos para 2020.

Depois desta saída de Pierre Gasly da Red Bull, há quem diga que a formação liderada por Christian Horner se está a transformar num ‘cemitério de carreiras’. Exagero? Só o tempo o dirá.