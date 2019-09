Fórmula 1 Verstappen garante que penalização não vai condicionar a sua qualificação em Sochi Por

Depois de ter sido o piloto mais rápido no primeiro dia de treinos do Grande Prémio da Rússia de Fórmula 1, Max Verstappen garantiu que a penalização de cinco lugares que lhe foi imposta não vai condicionar a sua exibição na qualificação de sábado.

O holandês vai perder cinco lugares na grelha de partida para a corrida de domingo em Sochi como consequência da troca de vários componentes na unidade motriz Honda do seu Red Bull, mas já descansou quem pensava que vai relaxar amanhã só por saber que não poderá arrancar da ‘pole position’.

Autor do tempo de referência deste primeiro dia da prova russa, Verstappen mostrou que talvez tenha andamento para enfrentar os Ferrari e os Mercedes, depois de ter superado Charles Leclerc e Valtteri Bottas no segundo treino desta sexta-feira. Isso significaria que o titular do Red Bull # 33 poderia dar o tudo por tudo na qualificação.

Max mostra-se motivado pelo andamento exibido e garante que não há qualquer razão para que amanhã não tire partido desse facto: “A nossa falta de performance em Singapura foi bastante estranha. Tentamos compreender o que aconteceu lá. O carro funciona muito bem aqui, nomeadamente no último setor da pista, onde tenho a sensação que o carro ganha mesmo vida”.

“Estamos também igualmente competitivos no primeiro setor, já que há uma longa reta. A curva três negoceia-se a fundo, porque acaba por ser mais uma porção do circuito bastante retilíneo. Além disso com a especificação 3 sinto que ganhamos potência no motor. É claro que não passa de uma sexta-feira e há sempre coisas a melhorar”, considerou também o holandês.

Versatppen faz por isso um balanço positivo do dia: “Experimentamos várias coisas no carro e tudo parece funciona. Fomos competitivos com vários tipos de pneus, sobretudo com o composto macio. Mas poderá chover amanhã. Espero por isso que o carro funcione bem no piso molhado. Até agora tudo corre bem”.

“Se formos rápidos podemos ultrapassar neste circuito”, insiste o piloto do Red Bull # 33 relativamente à penalização que vai sofrer na grelha, lembrando ainda que “são apenas cinco posições”, pelo que “a situação não é catastrófica”. E acrescenta: “A mossa atitude na qualificação será a habitual. Vamos ver onde conseguiremos terminar”.