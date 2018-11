Fórmula 1 Verstappen foi ‘tirar satisfações’ com Ocon após o GP do Brasil Por

Max Verstappen voltou a ‘ferver em pouca água’, ao ir tirar satisfações junto de Esteban Ocon, pelo incidente que lhe custou a vitória no Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1.

O holandês da Red Bull procurou o francês da Force India logo após a cerimónia do pódio, ao qual subiu por terminar na segunda posição.

Para além de palavras dirigidas a Ocon, Verstappen empurrou o gaulês, isto depois de na entrevista após a corrida ter chamado idiota ao piloto da Force India. “Vamos para a pista com um bom carro e do nada é tirado fora por alguém que está a perder uma volta. O resultado foi melhor do que estava à espera, mas não deveria ter sido segundo. Devia ter ganho”.

É claro que o incidente não escapou aos olhos da FIA, com os comissários desportivos a chamarem de imediato os dois pilotos, de modo a analisar a infração ao artigo 12.1.1 do Código Desportivo Internacional da FIA, que diz tacitamente que “qualquer atitude prejudicial aos concorrentes ao automobilismo em geral” pode ser sancionada.

Isto quer dizer que para além do ‘stop & go’ sofrido Esteban Ocon, que o levou a terminar na 15ª posição, o francês e também Max Verstappen podem vir a perder pontos na sua licença desportiva, para além de multas pecuniárias.