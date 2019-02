Fórmula 1 Verstappen antevê que ele e Leclerc serão as estrelas do futuro na F1 Por

Max Verstappen considera que, juntamente com Charles Leclerc, será uma das duas ‘estrelas’ mais cintilantes do futuro na Fórmula 1.

À imagem do que sucedeu recentemente com Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, o holandês admite que o seu duelo com o monegasco da Ferrari poderá ser a grande batalha do futuro na disciplina.

“Imaginei que seria como Hamilton e Vettel no futuro, porque a dada altura a velha geração irá sair”, declarou Verstappen ao jornal italiano Gazetta dello Sport.

O piloto da Red Bull acha que não há razões para que o confronto entre si e Leclerc nãoi venha a ser o duelo da próxima década na F1: “Se tivesse um carro competitivo no meu primeiro ano teria competido pelo título. Se Leclerc terá a possibilidade de ganhar depende do seu carro, mas se for bom o suficiente ele terá uma hipótese”.

Max Verstappen esteve recentemente em Genebra, onde completou mais dois dias de serviço comunitário decretados pela Federação Internacional do Automóvel, devido à agressiva confrontação com Esteban Ocon após o Grande Prémio do Brasil de 2018.