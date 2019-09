Versão televisiva de “A Herdade” comprada pelo canal Arte e exibida pela RTP

“O filme ‘A Herdade’, de Tiago Guedes, deu origem a uma série, coproduzida com a RTP, que o canal Arte France adquiriu. Composta por três episódios, com cerca de uma hora cada, esta é a primeira série de um cineasta português a ser comprada por aquele prestigiado canal de televisão e será exibida no final do ano 2020”, lê-se no comunicado da produtora portuguesa.

De acordo com a Leopardo Filmes, a RTP também exibirá a série na mesma altura do canal cultural francês, em quatro episódios de 45 minutos.

A longa-metragem de Tiago Guedes foi distinguida no sábado com o Prémio Bisato d’Oro de Melhor Realização, atribuído por um júri da crítica independente, presente no Festival de Cinema de Veneza.

Trata-se de um prémio paralelo aos galardões do Festival de Veneza e igualmente distinto dos prémios da Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci).

“A Herdade”, que entrou na competição oficial do festival de Veneza – o mais antigo da Europa – é protagonizado por Albano Jerónimo e Sandra Faleiro, e tem produção de Paulo Branco.

Para o júri do Prémio Bisato d’Oro (Enguia de Ouro), o filme português, “embora de forma mais íntima e menos espetacular, tem reminiscências do ‘Novecento’, de Bertolucci”, concluindo que “a história é um pedaço de vida, um tempo passado com personagens que se tornam nossos companheiros numa preciosa viagem”.

A longa-metragem conta a história de uma família latifundiária, dona de uma grande propriedade no Alentejo, permitindo traçar “o retrato da vida histórica, política, social e financeira de Portugal, dos anos 40, atravessando a revolução do 25 de Abril e até aos dias de hoje”, como indica a sinopse da obra.

O filme será exibido na terça-feira, no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), onde também se encontra em competição.

Esta apresentação vai ser acompanhada pelo realizador Tiago Guedes, o ator Albano Jerónimo e o produtor Paulo Branco, prosseguindo “as negociações das vendas internacionais do filme com uma quinzena de países”, de acordo com a Leopardo Filmes.

“A Herdade” estreia-se nos cinemas portugueses no dia 19 deste mês.