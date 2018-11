Motores Vernay vence a corrida 1 do WTCR em Macau Por

Jean-Karl Vernay foi o vencedor da primeira corrida do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Macau.

Robert Huff detinha a ‘pole position’, mas na partida foi surpreendido por Yvan Muller e por Vernay, que na segunda volta conseguiu chegar à liderança, que não mais largaria até final.

O francês do Audi da WRT tinha alguma dificuldade em ‘segurar’ Muller na zona alta do Circuito da Guia, mas a falta de espaço não deu ao seu compatriota do Hyundai da YMR qualquer hipóteses de ultrapassar.

Um acidente de Gordon Shedden, no outro Audi RS3 LMS da WRT, ainda fez o ‘safety car’ entrar em pista a meio da corrida, mas a verdade é que Jean-Karl Vernay aproveitou a maior velocidade de ponta do seu Audi para não dar hipóteses a Muller e assim somar o seu quarto triunfo da época.

A terceira posição de Huff soube a pouco, mas foi o melhor que o britânico da Sebastien Loeb Racing conseguiu. Ainda assim voltou a ser o mais rápido em pista numa volta só, ficando com o recorde da corrida.

Já Gabriele Tarquini fez um excelente arranque, pois saindo apenas da sétima posição conseguiu ‘saltar’ para o quarto lugar, que manteve até final, reforçando assim a liderança do campeonato, que nas duas corridas de domingo se joga apenas entre o veterano piloto italiano e Yvan Muller.

Norbert Michelisz, companheiro de equipa de Tarquini, fechou o top dez, numa corrida que André Couto, piloto da ‘casa’, terminou apenas no 21º lugar, depois de problemas no seu Honda Civic TCR, que o fizeram passar pelas boxes.

Classificação

Corrida 1

1º Jean-Karl Vernay (Audi) 10 voltas

2º Yvan Muller (Hyundai) + 0,516s

3º Robert Huff (Volkswagen) + 0,881s

4º Gabriele Tarquini (Hyundai) + 6,523s

5º Norbert Michelisz (Hyundai) + 8,488s

6º Esteban Guerrieri (Honda) + 9,297s

7º Pepe Oriola (Cupra) + 9,923s

8º Timo Scheider (Honda) + 10,594s

9º Luigi Ferrara (Alfa Romeo) + 11,725s

10º Mat’o Homola (Peugeot) + 12,373s