Veríssimo desmente cisões no balneário do Benfica

Na antevisão do jogo com o Vitória de Guimarães, da 32.ª ronda do campeonato, Nélson Veríssimo rejeita pressões acrescidas e não vai pensar no FC Porto, que está a um ponto do título.

O treinador do Benfica destaca que o seu plantel não entra nem mais, nem menos pressionado com a possibilidade de festa em tons de azul e branco.

“A pressão no Benfica é sempre a mesma. Entrar para ganhar em qualquer jogo. É essa a pressão com a qual temos de lidar. Tudo o que possa vir a seguir ou paralelamente tem de ficar à margem”, afirmou.

Em declarações aos jornalistas, nesta segunda-feira, Nélson Veríssimo rejeitou ainda que existam divisões no balneário encarnado.

“O Benfica tem um plantel com 25 jogadores que são muito profissionais. Todos os jogadores tentaram cumprir ao mais alto nível as tarefas que lhes foram propostas”, disse, vendo um plantel motivado.

“Vejo-os com cada vez mais vontade de mostrar as suas qualidades. Foi assim desde o início da época e tem sido assim mesmo neste período menos bom da época.”

Ao admitir que não pensa para já na final da Taça de Portugal frente ao FC Porto, quando ainda faltam algumas jornadas do campeonato, o treinador encarnado afirmou ainda que em qualquer jogo o Benfica entra para vencer.

O Benfica, segundo classificado, com 68 pontos, recebe o Vitória de Guimarães em jogo da 32.ª jornada, marcado para as 21h30 de terça-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.