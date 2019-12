O líder parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” revelou hoje que o Governo prevê para o próximo ano um excedente orçamental de 0,2 por cento e um crescimento de 2 por cento.

No final de uma reunião com o ministro das Finanças, Mário Centeno, sobre as linhas gerais da proposta do Governo de Orçamento do Estado (OE), José Luís Ferreira disse ainda aos jornalistas que lhe foi transmitido que, para este ano, o executivo mantém a previsão do défice de 0,1 por cento.