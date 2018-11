Verdes defendem que houve mais avanços porque PS não tem maioria absoluta

O Partido Ecologista “Os Verdes” defendeu hoje que o Orçamento do Estado para 2019 trouxe mais avanços porque o PS não tem maioria absoluta, e acusou PSD e CDS de se terem enganado ao “apostarem na vinda do diabo”.

“Este Orçamento do Estado não mostra apenas que havia alternativas à austeridade, mostra também a importância de avocar para este plenário o centro da discussão política e o centro das decisões, o que não se verificaria se o PS tivesse maioria absoluta”, alertou o deputado José Luís Ferreira, na intervenção de encerramento do debate do Orçamento do Estado para 2019.

O deputado do PEV começou a sua intervenção pelas críticas ao PSD e CDS-PP, considerando que este orçamento “baralhou completamente a direita”.

“Baralhou desde logo porque PSD e CDS, na corrida do desespero de quem vê fugir o poder, ‘fiaram-se na virgem’ e apostaram na vinda do diabo. Sucede que o orçamento da última sessão legislativa pelos vistos chegou primeiro”, ironizou José Luís Ferreira, que confirmou o voto favorável do partido na votação final global do Orçamento.