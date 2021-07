Nas Notícias Verão Seguro vigia a sua casa enquanto vai de férias Por

O programa Verão Seguro encontra-se em vigor para que possa ir de férias sem estar preocupado com a segurança da sua residência.

Antes de ir de férias, solicite o serviço de vigilância da sua residência durante o período de ausência. Essa vigilância será efetuada pela força de autoridade com jurisdição na zona em que reside: PSP ou GNR.

O pedido pode ser efetuado pelos sites do Ministério da Administração Interna, da PSP, da GNR ou da Medida Verão Seguro, bem como através do Portal do Cidadão.

Submeta online o formulário para solicitação do serviço de vigilância da sua residência, no âmbito do programa Verão Seguro, e vá de férias tranquilo.

Medidas a ter antes de ir de férias

A vigilância da residência, durante o período de férias, não substitui as medidas preventivas que deve tomar antes de se ausentar.

– Informar as forças de segurança com jurisdição na sua área de residência de que se vai ausentar;

– Instalar um alarme contra intrusão;

– Informar os vizinhos de confiança, que constituem uma primeira rede de segurança contra as más intenções dos marginais;

– Pedir a alguém de confiança que abra regularmente as persianas e cortinas, durante o dia, e ligue a iluminação interior algumas noites;

– Pedir a alguém de confiança que vá recolhendo o correio, para a correspondência não ficar a acumular.

– Não divulgar a estranhos que vai de férias e que a residência ficará ‘abandonada’;

– Certifique-se que fechou bem as portas e janelas;

– Catalogue, se possível, os seus objetos de valor e anote os seus números de série;

– Guarde em lugar seguro jóias, dinheiro, valores e objetos de arte;

– Se possível, opte por uma hora com menos movimento para sair de casa quando for gozar as férias.

O programa Verão Seguro está em vigor desde 15 de junho e até 15 de setembro.

A vigilância da residência durante o período de férias é válida em todo o território nacional sob jurisdição da PSP e GNR.