Nas Notícias Verão começou hoje com chuva e temperaturas entre 16 e os 23 graus Por

O verão começou nesta segunda-feira com céu muito nublado, aguaceiros e com temperaturas máximas a variar entre os 16 e os 23 graus, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O solstício de verão ocorreu às 04h32 de hoje, marcando o início da estação no hemisfério norte, de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa.

As temperaturas deverão começar a subir a partir de amanhã, mas ainda vão registar-se aguaceiros em algumas regiões do país, sendo que estão previstas trovoadas nas regiões do interior norte e centro e Alto Alentejo.

Na quarta-feira, já não deve chover no território nacional.

O verão vai prolongar-se por 93 dias, até 22 de setembro de 2021, data do próximo equinócio.