Nas Notícias Verão começa na sexta-feira com máximas de 30 graus Por

O verão começa na sexta-feira com alguma nebulosidade e com máximas a variar entre os 18 e os 30 graus Celsius, temperaturas abaixo do normal para esta época do ano, disse à Lusa a meteorologista Patrícia Gomes.

O solstício de verão ocorrerá às 16:54 de sexta-feira, marcando o início da estação no hemisfério norte, de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa.

O verão vai prolongar-se por 93,66 dias até ao próximo equinócio, a 23 de setembro de 2019.

Em declarações hoje à Lusa, Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), adiantou que o “verão vai começar tímido, mas ainda assim com temperaturas a rondar os 30 graus em Santarém, Castelo Branco, algumas zonas do Alentejo e sotavento algarvio.

“Sexta-feira ainda temos alguma nebulosidade em alguns locais do Norte e Centro e Alentejo. Ao longo do dia tornar-se-á pouco nublado ou limpo, prevendo-se também uma subida ligeira da temperatura entre 02 e 04 graus”, disse.

Segundo a meteorologista do IPMA, na sexta-feira, os valores da temperatura máxima vão variar entre os 18 e os 30 graus no continente.

“Nos últimos dias os valores da temperatura estiveram abaixo do normal para a época do ano. Apesar de estar prevista uma pequena subida, em alguns locais o início do verão terá valores abaixo do normal”, disse.

Quanto ao fim de semana, Patrícia Gomes destacou que já são esperados valores da temperatura máxima entre os 30 e os 35 graus em alguns locais como a região do Vale do Tejo, Alentejo e sotavento algarvio.

Para domingo já está prevista uma descida da temperatura devido à aproximação de uma superfície frontal fria que irá originar alguma precipitação nas regiões do Norte e Centro, em especial nas regiões do litoral.