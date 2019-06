Ver Tom Petty, Lionel Richie ou Billy Idol no YouTube em HD? Já é possível

Numa parceria pioneira, o YouTube está a trabalhar com a Universal Music Group para remasterizar alguns dos vídeos de música mais emblemáticos de todos os tempos, para garantir que as gerações atuais e futuras aproveitem estes clássicos intemporais de uma forma nunca antes vivida. A partir de hoje, passa a ser possível encontrar mais de uma centena de vídeos de música com áudio e vídeo HD.