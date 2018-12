Nas Redes Ventura questiona “o medo” de Ricardo Araújo Pereira, “o humorista do regime” Por

Evocando outras personalidades que o criticaram, André Ventura virou agora a agulha para Ricardo Araújo Pereira, “o humorista do regime”, na sequência do último Governo Sombra na TVI. “Estão com tanto medo do Chega porquê?”

Não é a primeira vez que Ricardo Araújo Pereira tece comentários sobre o ex-vereador de Loures, mas desta feita ‘levou troco’ no Facebook.

Ao responder, André Ventura não perdeu a oportunidade de lembrar os “ataques” de outras figuras públicas.

“Depois do Francisco Assis, o Marques Mendes, a Manuela Ferreira Leite, o Manuel Alegre… chegou a vez do humorista do regime passar ao ataque”, ironizou.

No entender do líder do Chega, Ricardo Araújo Pereira tentou colar Ventura “a Pedro Passos Coelho e às ‘experiências esquisitas’ que brotam por toda a Europa”, numa intervenção realizada no Governo Sombra, na TVI.

“Não vale a pena responder porque acho que ele nunca iria perceber, mas há algo que me intriga mesmo”, comentou André Ventura: “Estão com tanto medo do Chega porquê???”