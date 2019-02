Venezuela: Forças venezuelanas e manifestantes envolvem-se em confrontos junto à fronteira do Brasil

Forças de segurança venezuelanas e manifestantes declarados antichavistas envolveram-se na tarde de hoje em confrontos, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, causando pelo menos um ferido.

“Os venezuelanos que estavam aqui do lado do Brasil a protestar começaram a preparar ‘cocktails molotov'”, relatou à Lusa no local Wendy Alessandra, 18 anos, moradora em Pacaraima, localidade do estado brasileiro de Roraima junto à fronteira com a Venezuela.

Os manifestantes lançaram ‘cocktails molotov’ contra elementos da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militarizada) e tentaram invadir uma guarita desta força, tendo sido detidos.

As forças venezuelanas responderam lançando pedras sobre os manifestantes, mas estes avançaram sobre os militares, procurando entrar em território venezuelano, e retiraram a bandeira venezuelana do mastro.

A tropa de choque chegou ao local e foram disparados tiros.

A Lusa observou um homem ferido a ser carregado por outros venezuelanos.

Os confrontos registaram-se pouco antes das 18:00 locais (22:00 em Lisboa), no local onde se encontram as bandeiras e que marca a fronteira entre os dois países.

Entretanto, a Força Nacional brasileira chegou ao local, tendo-se mantido numa posição recuada, apenas a observar num primeiro momento, e depois formando uma linha de proteção.

Os populares venezuelanos recuaram entretanto de volta para as ruas de Pacaraima, segundo contactou a Lusa no local, e a situação ficou mais calma.

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, mandou encerrar esta sexta-feira a fronteira entre a Venezuela e o Brasil.

Os confrontos registaram-se depois de dois camiões de ajuda humanitária terem regressado a território brasileiro, após terem passado algumas horas no lado venezuelano.