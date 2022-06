Artigo patrocinado Qual a melhor forma de vender casa rápido? Por

Como vender casa

Processos tradicionais para uma venda de imóvel costumam ser demorados, levando meses além de toda burocracia que pode acabar desanimando os vendedores durante o processo.

Pensando nisso, a Casavo, uma empresa de renome que faz toda negociação de compra e venda com total segurança é com um tempo bem menor do que os métodos convencionais. Saiba tudo sobre como vende a tua casa rápido e tenha todo dinheiro que precisa de forma justa e segura.

Como vender imóvel rapidamente e com segurança?

A Casavo tem processos que inovaram a forma de vender casa. Pensando sempre em fazer seus clientes terem um bom negócio e conseguir realizar o seus sonhos rapidamente com toda segurança.

Por sua excelência em serviços, ganhou o prêmio em 2019 na Itália, o “Great Place to Work”, sendo prêmio que considera as melhores empresas para trabalhar, e recentemente em 2020 outro prêmio “Best Place to Work for Millennials”

Isso porque sua equipe é treinada para sempre ser transparente e com o uso da tecnologia fazer todo processo o mais ágil possível. Entenda como funciona o processo de venda:

Entre na plataforma da Casavo Entre no site da Casavo e escolha a opção de “Vender Casa” e preencha a informação sobre a morada.

Visita única

É preciso apenas uma visita para que os especialistas consigam analisar todos os detalhes da sua casa. Você também pode fazer vídeo e fotos de toda parte de casa para enviar online.

Baixe o aplicativo da Casavo

Para você fazer o processo você conta com um moderno aplicativo da Casavo que pode ser baixado na Apple Store ou na Play Store.

Insira o número de cadastro

Para usar o aplicativo é preciso informar o número de cadastro que chega no seu celular, mesmo número informado na avaliação

Faça o agendamento

Confirme o agendamento e caso aconteça algum imprevisto que impeça de ocorrer, você pode entrar em contato com o suporte e fazer o reagendamento da visita.

Todo trabalho é feito para que seja o mais rápido e seguro. Onde a venda é feita em um tempo aproximado de 30 dias com apenas duas visitas, sendo uma por videochamada e presencial.

Depois de toda análise, é enviado uma proposta dentro de 48h com um preço justo para que seja feito um bom negócio. Experimente agora mesmo para fazer uma avaliação e se surpreender com o processo da Casavo.