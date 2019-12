Vendas no comércio a retalho aumentam 3,7 por cento em novembro, diz INE

O volume de negócios do comércio a retalho aumentou 3,7 por cento em novembro face a igual mês do ano anterior, impulsionado pelos produtos não alimentares, indicou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

“O índice de volume de negócios no comércio a retalho aumentou 3,7 por cento em novembro, taxa superior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) ao observado no mês anterior”, refere o INE, adiantando que o agrupamento de produtos não alimentares contribuiu para o índice global com um aumento de 4,3 por cento em novembro, mais 1,1 p.p. que o registado em outubro.

Já o agrupamento de produtos alimentares desacelerou 1,2 pontos percentuais, para 3 por cento.

A variação mensal, do índice agregado foi de 0,8 por cento em novembro, contra 2,5 por cento no mês anterior.

De acordo com o INE, o índice do agrupamento de produtos alimentares passou de uma subida de 1,5 por cento em outubro para uma queda de 1 por cento em novembro, enquanto o de produtos não alimentares abrandou, de 3,3 por cento para 2,3 por cento, respetivamente.

Em novembro, o índice de emprego no comércio a retalho registou um aumento homólogo de 2,2 por cento, quanto em outubro a variação homóloga foi de 2,4 por cento.

As remunerações no comércio a retalho aumentaram, em termos homólogos, 4 por cento em novembro, uma subida inferior aos 5 por cento do mês anterior.

“A taxa de variação mensal dos índices de emprego e de remunerações situou-se, em 2,5 por cento e 44 por cento, respetivamente, contra 2,6 por cento e 45,4 por cento em novembro de 2018, pela mesma ordem, adianta o INE.

Já o índice de horas trabalhadas passou de uma variação homóloga de 1,6 por cento em outubro, em termos homólogos, para 1,3 por cento em novembro.

Quando comparado com outubro, o índice de horas trabalhadas diminuiu 0,2 por cento (variação de 0,1 por cento em novembro do ano anterior).