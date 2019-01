Vendas da Sonae no retalho sobem 7,6% para 6.317 milhões de euros em 2018

As vendas da Sonae no retalho aumentaram 7,6 por cento em 2018, face a 2017, para 6.317 milhões de euros, com a Sonae MC a ultrapassar “pela primeira vez os 4.000 milhões de euros”, anunciou hoje o grupo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae adianta que “todos os negócios de retalho (…) reforçaram o seu crescimento em 2018, contribuindo positivamente para as vendas recorde alcançadas”.

De acordo com as vendas preliminares do retalho, estas subiram 7,6 por cento no ano passado, para 6.317 milhões de euros, “tendo o crescimento no último trimestre do ano acelerado para 9,3 por cento”, adianta o grupo.

“Este desempenho traduziu a constante melhoria da proposta de valor das várias insígnias, a expansão dos formatos de conveniência, a aposta no ‘ecommerce’/omnicanal e o sucesso das melhorias operacionais implementadas”, acrescenta a Sonae.

As vendas da Sonae MC, que tem o retalho alimentar (Continente), subiram 7 por cento, “superando pela primeira vez os 4.000 milhões de euros no conjunto do ano”, sendo que a “evolução traduziu o crescimento de vendas no universo comparável de lojas, bem como o reforço da rede de lojas de proximidade” e permitiu “continuar a reforçar a sua liderança num mercado muito competitivo”.

Em 2018, as vendas da Sonae MC, que terminou o ano com mais 13 Continente Bom dia, três Continente Modelo e 22 unidades Well’s, foram de 4.158 milhões de euros.

Relativamente ao quarto trimestre do ano passado, a Sonae MC registou um aumento LFL [‘like-for-like’, ou seja, vendas em lojas que operaram sob as mesmas condições no período em análise] de 3,6 por cento, “impulsionado por valores positivos em todos os formatos, especialmente no segmento de proximidade e claramente acima da inflação de produtos alimentares do período (0,3 por cento)”.

No último trimestre do ano, as vendas da Sonae MC subiram 7,1 por cento para 1.146 milhões de euros.

Por sua vez, a Worten, unidade de retalho de eletrónica, obteve vendas de 1,1 mil milhões de euros, o que representa uma subida de 7,6 por cento.

Só no último trimestre, “o LFL [da Worten] foi de 5,6 por cento, com as vendas a atingirem os 343 milhões de euros, representando um crescimento de 8,2 por cento” face a igual período de 2017.

“A Worten reforçou a sua posição de liderança em Portugal e impulsionou a sua atividade no ‘ecommerce’ [comércio eletrónico], onde registou crescimentos de dois dígitos tanto em Portugal como em Espanha”, refere o grupo.

A área Sonae Sports & Fashion (S&F) “terminou um ano desafiante com um forte desempenho no quarto trimestre, acima de valores de referência do mercado, tendo registado vendas de 104 milhões de euros no quarto trimestre (mais 7,8 por cento), e uma subida de 1,9 por cento em termos anuais, para 369 milhões de euros.

“As vendas ‘online’ também aceleraram em 2018, com fortes níveis de crescimento em todos os negócios, em especial da Salsa”, acrescenta.

As marcas da ISRG, considerada a número “dois” ibérica no retalho de desporto, da qual a Sport Zone faz parte, atingiram vendas anuais de 610 milhões de euros, mais 15,9 por cento que um ano antes.

Em termos de vendas ‘online’ das marcas de retalho da Sonae, estas registaram um crescimento de 30 por cento em 2018, ultrapassando os 150 milhões de euros, “com uma forte contribuição da Worten, Sonae MC, ISRG e Salsa”.

As vendas da Maxmat subiram 8,5 por cento para 85 milhões de euros.