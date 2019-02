Vendas a retalho sobem 1,4% na zona euro em 2018

As vendas a retalho progrediram 1,4 por cento na zona euro e 2,0 por cento na União Europeia em 2018, face ao ano anterior, segundo o Eurostat, cujo boletim mostra que Portugal teve a segunda maior subida mensal em dezembro (0,6 por cento).

De acordo com o gabinete estatístico europeu, em dezembro de 2018 as vendas a retalho aumentaram 0,8 por cento na zona euro e 1,2 por cento na União Europeia (UE), na comparação com o mesmo mês de 2017.

Já na variação em cadeia, o volume das vendas do comércio de retalho recuaram 1,6 por cento na zona euro e 1,4 por cento na UE, com Portugal em contraciclo a apresentar a segunda maior subida no indicador de novembro para dezembro (0,6 por cento), depois da Áustria (0,7 por cento) e seguido pela Irlanda (0,5 por cento).

As maiores baixas face a novembro de 2018 foram observadas na Alemanha (-4,3 por cento), na Suécia (-2,5 por cento) e na Estónia (-2,0 por cento).

Na comparação homóloga, os maiores avanços nas vendas a retalho foram registadas na Eslovénia (11,2 por cento), Irlanda (7,5 por cento) e Polónia (4,9 por cento) e os recuos mais significativos na Alemanha (-2,2 por cento), Malta (-1,9 por cento) e Suécia (-1,6 por cento).

Em Portugal, as vendas a retalho subiram 3,4 por cento em termos homólogos.