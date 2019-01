Motores Vencer novamente em Daytona seria “a cereja no topo do bolo” para João Barbosa Por

João Barbosa já venceu por três vezes as 24 Horas de Daytona, pelo que repetir o êxito do ano passado na corrida deste fim de semana seria “a cereja no topo do bolo” para o piloto português.

Dividindo mais uma vez o Cadillac DPi # 5 da Mustang Sampling com o seu compatriota Filipe Albuquerque, e também com Christian Fittipaldi e Mike Conway, Barbosa diz que “ganhar uma quarta vez” a clássica da resistência norte-americana “seria muito especial”.

Ainda assim o piloto do Porto afirma que o seu “foco está na corrida”, e frisa: “Não estou a pensar numa quarta vitória; apenas penso em ganhar a corrida”. E se isso acontecesse João Barbosa entraria para um clube restrito de pilotos que ganharam a prova por quatro ocasiões, um grupo onde figuram Peter Gregg, Bob Wollek, Pedro Rodriguez e Rolf Stommelen, sendo que dois outros já venceram as ‘Rolex 24’ por cinco vezes; Hurley Haywood e Scott Pruett.

“Conseguir uma quarta vitória seria a cereja no topo do bolo. Estaria entre um grupo muito especial de pilotos que conseguiram isso. Seria um privilégio juntar-me a eles”, afirma o piloto português, que se impôs pela primeira vez em Daytona em 2010, já pela Action Express Racing. Depois impôs-se em 2014 com um Corvette DP, já com o # 5 e com Christian Fittipaldi como companheiro de equipa. No ano passado, com o Cadillac DPi voltou a ganhar na companhia do brasileiro e também de Filipe Albuquerque.

Além destes três triunfos absolutos, Barbosa venceu a ctlasse em 2003, trioulando então um Mosler da Perspective Motorsports. Um triunfo que o piloto não menospreza: “É importante vencer a nossa classe em Daytona – não é fácil de conseguir. Mas as vitórias absolutas têm um significado especial, sobretudo nas 24 Horas de Daytona”.

“Estamos o mais prontos possível. A equipa fez um grande trabalho durante o inverno e pessoalmente estou ansioso por voltar a corrida depois de um final de ano difícil na época passada”, acrescenta o piloto portuense em vésperas da grande prova de resistência norte-americana, que celebra este fim de semana o seu 57º aniversário.