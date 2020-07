Mundo Vence lotaria e divide prémio com amigo para cumprir promessa com quase 30 anos Por

O norte-americano Tom Cook venceu o jackpot da lotaria Powerball, no passado dia 10 de junho, e fez questão de dividir o prémio de quase 19 milhões de euros com o amigo Joseph Feeney, cumprindo a promessa que fizeram em 1992.

É uma história que tem quase 30 anos. Nesse ano de 1992, Tom Cook e Joseph Feeney acertaram um ‘acordo de cavalheiros’, prometendo dividir o prémio caso algum deles vencesse a lotaria do estado do Wisconsin, na qual jogavam todas as semanas.

O acordo foi selado com um aperto de mão.

Passaram quase três décadas e Tom Cook venceu, a 10 de junho de 2020, o jackpot da Powerball, no valor de 22 milhões de dólares, quase 19 milhões de euros.

O vencedor da lotaria nem hesitou: ligou de imediato para o amigo, para dividir o prémio.

“Estás a gozar comigo?”, perguntou-lhe Joseph Feeney.

“Um aperto de mão é um aperto de mão”, respondeu-lhe Tom Cook, recordando a promessa com quase 30 anos.

O prémio permitiu a Tom Cook reformar-se, situação em que já se encontrava o amigo. E as ideias para gozar o dinheiro são as mesmas: “passar mais tempo com a família” e aproveitar para “viajar”.

Por ter sido reclamado em numerário, o valor desceu para os 14,4 milhões de euros. Contas feitas após a dedução de impostos, cada um dos amigos recebeu quase cinco milhões de euros.

Veja o vídeo.