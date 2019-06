Motociclismo Velocidade e corridas intensas na ‘montanha russa’ do Algarve Por

O Campeonato Nacional de Velocidade em motociclismo regressou à ‘montanha russa’ que é o Autódromo Internacional do Algarve com as suas subidas e descidas vertiginosas.

Pela segunda vez esta temporada os 4.652 metros da pista de Portimão serviram de palco a corridas que ficam na retina pela forma como foram disputadas, a começar pela categoria maior, a das Superbike.

Ivo Lopes deu o ‘mote’ ao ser o mais rápido. Conseguiu ser o único piloto a rodar no segundo 46, batendo Tiago Magalhães por escassos 0,129s, com Pedro Nuno a ocupar a terceira posição na tabela de tempos nos treinos cronometrados.

A corrida de sábado acabou por ser intensa, apesar de ter tido apenas nove voltas, já que foi interrompida devido a um incidente com uma moto de outro concorrente. Depois foi Pero Nuno quem assumiu as ‘despesas’ e nas derradeiras três voltas Ivo Lopes saltou para o comando acabando por impor-se, na frente de Pedro Nuno e Tiago Magalhães, que perdeu algum tempo devido ao toque de um adversário a quem ganhava uma volta. André Pires foi quarto, na frente de Rui Reigoto, enquanto Dani Trelles foi o melhor das Superstock 600.

No confronto de domingo Tiago Magalhães foi o mais rápido no momento do arranque. O piloto de Cascais liderou nas duas primeiras voltas, mas um erro na Curva VIP forçou o ex-campeão nacional a permitir aos seus mais diretos adversários ultrapassarem-no.

Foi então que Ivo Lopes assumiu a liderança e não mais a largou até final, enquanto Pedro Nuno repetiu o segundo posto da prova da véspera, novamente à frente de Tiago Magalhães, que lutou contra um pneu demasiado desgastado e optou por ‘segurar’ a terceira posição e assim garantir pontos para o campeonato.

Numa corrida onde Ivo Lopes reforçou o comando do campeonato, somando já cinco vitórias em seis possíveis, André Pires e Rui Reigoto fecharam o top cinco e Dani Trelles voltou a ser o melhor das Supestock 600.

Em Pré-Moto3 foi Kiko Maria quem dominou, impondo-se após as 12 voltas da corrida, batendo por 24 segundos David Ferreira, com Rui Afonso a completar o pódio. Já nas 300 foi Pedro Fragoso quem venceu, na frente de Tomás Alonso e Miguel Santiago.

Ivan Bolano impôs-se no Velocidade 20 20, enquanto Nuno Ribeiro levou a melhor nas 85 cc, superando Naama Martins e Bruna Santos.

Paulo Vicente foi o melhor na Zcup na primeira corrida, feito que pertenceu a Nuno Farias no segundo confronto, ‘sorrindo’ a João Curva a vitória na classe Open do Troféu Luís Carreira – ENI. Ricardo Almeira impôs-se nas SBK, João Vieira nas Sport e António Reis nas Supersport.

Na Copa Dunlop/Motoval a primeira corrida teve em Jaime Coelho o vencedor da classe 1 e Tiago Pires o da Classe 2, para na segunda se impor Ricardo Silva na Classe 1 e Tiago Pires repetir a façanha da véspera na Classe 2.

O campeonato regressa a 20 e 21 de julho no Circuito do Estoril.