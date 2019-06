Motociclismo Velocidade 20 20 animou Évora Por

A terceira prova do Troféu de Iniciação velocidade 20 20 teve lugar em Évora, onde os pilotos das duas classes da competição promovida pela Federação de Motociclismo de Portugal se degladiaram.

Este troféu da FMP em parceira com o Motor Clube do Estoril e a Motoval visitou um dos traçados que desde o primeiro ano tem estado sempre no seu calendário, com os seus quase mil metros a revelarem mais uma vez os dotes dos pilotos mais jovens da velocidade nacional.

Com oito pilotos em pista, a Classe 1 – reservada aos mais novos aos comandos das pequenas IMR 90 – teve em Pedro Matos o vencedor de ambas as corridas. O piloto de Santo André terminou o primeiro confronto com pouco mais de oito segundos de vantagem face a Henrique Morais, cabendo a Fernando Santos o lugar mais baixo do pódio.

Na segunda corrida Pedro Matos voltou a ser o primeiro na meta, desta feita com dez segundos de margem sobre Henrique Morais e pouco menos de 14 sobre Fernando Santos, que assim repetiram o pódio do confronto anterior.

Já na Classe 2 a vitória foi para Martins Jesus em ambas as corridas, batendo Manuel Branquinho e Rodrigo Martins na primeira corrida, com estes dois trocarem de posição no derradeiro confronto das MIR 220.

As corridas desta classe, com motor de maior capacidade, foram igualmente as mais longas, com 15 minutos mais duas voltas para aqueles que são igualmente os pilotos mais velhos do pelotão e que dividem a sua época também pelas pistas dos autódromos.

Esta jornada do Velocidade 20 20 acontece uma semana antes da Federação de Motociclismo de Portugal, em parceria com o Motor Clube do Estoril e a Motoval realizar no Circuito do Estoril a segunda ação de captação para iniciação ao motociclismo de velocidade para jovens dos 6 aos 12 anos.

Os jovens que pretendam ter contacto com o projeto deverão dirigir-se ao traçado dos arredores de Lisboa acompanhados por um adulto (pai ou mãe), que deverá assinar um termo de responsabilidade, com a obrigatoriedade de apresentação do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão do jovem e do familiar que o acompanha.