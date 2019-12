Velejadores portugueses afastados da luta pelas medalhas nos Mundiais de 49er

A dupla de velejadores Jorge Lima/José Costa qualificou-se hoje para a frota de prata do Mundial de 49er, classe na qual Portugal já garantiu o apuramento olímpico, ficando afastada da luta pelas medalhas.

Hoje, os velejadores portugueses terminaram as regatas nas 22.ª, 13.ª e 11ª posições, subindo do 59.º para o 56.º posto da classificação geral, que é liderada pelos alemães Erik Heil e Thomas Ploessel.

Após nove regatas, as 88 tripulações serão divididas em três frotas – ouro, prata e bronze – de acordo com a classificação, devendo as participantes da ‘medal race’ ser apurados apenas na frota de ouro.

No Mundial estão ainda em jogo quatro vagas em 49er para os Jogos Olímpicos, mas Portugal tem já assegurado um lugar na classe em Tóquio2020 e este Mundial servirá, sobretudo, de treino para a dupla lusa.

Nas restantes classes olímpicas da vela – laser, radial, 470 e RS:X – Portugal vai tentar o apuramento para Tóquio2020 nos Europeus, que se disputam em abril, na cidade italiana de Génova.