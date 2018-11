Desporto Veja os onzes do FC Porto – Sp. Braga Por

FC Porto e Sporting de Braga defrontam-se dentro de uma hora, no Estádio do Dragão, num duelo que pode definir um líder isolado na Liga. Veja os ‘onzes’.

Onze do FC Porto: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Éder Militão e Alex Telles; Corona, Danilo, Óliver e Brahimi; Marega e Soares

Onze do Sporting de Braga: Tiago Sá; Marcelo Goiano, Bruno Viana, Pablo e Sequeira; Esgaio, Fransérgio, Claudemir e Ricardo Horta; Paulinho e Dyego Sousa

A partida tem início marcado para as 20h30.

As duas equipas dividem a liderança do campeonato, em igualdade pontual, com 21 pontos.