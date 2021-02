Euromilhões Veja os números do Euromilhões desta terça-feira Por

Acabam de ser sorteados os números do Euromilhões de hoje, dia 16 de fevereiro de 2021.

A chave do Euromilhões de hoje acaba de ser sorteada, sendo que o primeiro prémio dá acesso a um jackpot de 179 milhões de euros, no sorteio desta terça-feira.

A combinação vencedora é composta pelos números 05, 09, 25, 29 e 30, acompanhados pelas estrelas 06 e 07.

O PT Jornal reproduz os números do Euromilhões após consulta de canais oficiais que transmitem o sorteio em direto. No entanto, o apostador deve confirmar as chaves no site da Santa Casa da Misericórdia.