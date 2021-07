Euromilhões Veja os números do Euromilhões desta terça-feira (06/07/2021) Por

A chave do Euromilhões desta terça-feira foi sorteada há momentos. Veja se a sorte lhe sorriu.

Nesta terça-feira, estão em jogo 17 milhões de euros, o valor mínimo do primeiro prémio do concurso do Euromilhões.

A chave sorteada é composta pelos números 02, 05, 21, 27 e 42, acompanhados pelas estrelas 09 e 11.

O PT Jornal publica esta informação em última hora, após consulta de plataformas que acompanham o sorteio em direto. O leitor deve, no entanto, confirmar essas chaves no site da Santa Casa da Misericórdia.