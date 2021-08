Euromilhões Veja os números do Euromilhões desta sexta-feira Por

Acaba de ser sorteada a chave do Euromilhões desta sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. Está em jogo um primeiro prémio de 110 milhões euros.

Sexta-feira 13, dia de… sorte. Hoje há um jackpot do Euromilhões e já é conhecida a chave do sorteio 064/2021.

A roda da fortuna ditou uma chave composta pelos números 06, 12, 44, 47 e 49, acompanhados pelas estrelas 08 e 12.

