Veja os números do Euromilhões desta sexta-feira

A chave do Euromilhões de sexta-feira, dia 27 de março de 2020, é já conhecida. O sorteio de hoje, número 025/2020, vale um jackpot de 24 milhões de euros.

Os números do Euromilhões são adiantados pelo PT Jornal em última hora, com base na consulta de vários canais do concurso europeu.

Compete ao apostador a confirmação da chave e de eventuais prémios nas plataformas oficiais em Portugal, sob responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Veja os números sorteados há instantes e toda a informação relativa ao concurso de hoje:

Sorteio: 025/2020

Data: 27/03/2020

Números: 11, 14, 27, 41 e 46

Estrelas: 02 e 03

É de recordar que, em Portugal, os prémios de valor superior a 5000 euros ficam sujeitos a imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.