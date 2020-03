Nas Notícias Veja os números do Euromilhões desta sexta-feira Por

A chave do Euromilhões de hoje, dia 20 de março de 2020, já foi divulgada, depois do jackpot de 65 milhões de euros no sorteio de terça-feira ter saído a um apostador no estrangeiro. Saiba se tem a combinação vencedora.

O PT Jornal adianta a chave do Euromilhões após consultar vários canais do concurso, sendo da responsabilidade do apostador a confirmação da mesma e de eventuais prémios nas plataformas oficiais em Portugal.

Veja os números sorteados há instantes e toda a informação relativa ao concurso de hoje:

Sorteio: 023/2020

Data: 20/03/2020

Números: 03, 09, 20, 34 e 40

Estrelas: 06 e 12

É de recordar que, em Portugal, os prémios de valor superior a 5000 euros ficam sujeitos a imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.