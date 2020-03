Nas Notícias Veja os números do Euromilhões desta sexta-feira Por

Acabam de ser sorteados os números e estrelas do Euromilhões desta sexta-feira. Em jogo está um jackpot de 30 milhões de euros

O sorteio do Euromilhões regressa, nesta sexta-feira, com um jackpot de 30 milhões de euros, depois do sorteio de terça-feira ter terminado sem totalistas.

E há poucos minutos foi sorteada a chave de acesso àquele prémio. É composta pelos números 15, 38, 43, 45 e 46, acompanhados pelas estrelas 1 e 11.

As chaves do Euromilhões são publicadas pelo PT Jornal após consulta de canais oficiais do concurso.

Esta publicação não dispensa, no entanto, uma verificação, por parte dos apostadores, na plataforma oficial em Portugal – o site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.