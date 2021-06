Euromilhões Veja os números do Euromilhões de hoje Por

Já é conhecida a chave do Euromilhões de hoje, numa sexta-feira em que o sorteio tem em jogo um super jackpot de 130 milhões de euros. Veja os números e as estrelas premiados neste dia 04 de junho de 2021.

Esta noite, há um super jackpot no valor de 130 milhões de euros, de acordo com os dados do departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O sorteio do Euromilhões foi realizado há instantes, com a sorte a fazer sair a chave formada pelos números 07, 20, 36, 40 e 46 e pelas estrelas 02 e 04.

As chaves do Euromilhões que são publicadas no PT Jornal são recolhidas através do acompanhamento de plataformas que acompanham o sorteio em direto.

No entanto, o leitor deve confirmar estas mesmas chaves nas plataformas oficiais da Santa Casa.