Internacional Veja o luxuoso e personalizado jato privado de Hulk Por

O ex-portista Hulk não olhou a poupanças e decidiu investir num luxuoso e personalizado jato privado, que fez questão de usar no regresso ao Brasil para um período de férias, agora que se sagrou campeão chinês.

Bem se pode dizer que é um jato privado capaz de, e usando a expressão clichê, deixar os adeptos do Shanghai SIPG de ‘olhos em bico’ e boca aberta com o luxuoso e personalizado jato privado do ‘Incrível’.

O internacional brasileiro, que se sagrou campeão da Liga chinesa pela equipa comandada por Vítor Pereira, regressou ao Brasil para um período de férias e fez-se transportar pelo jato privado, onde existem fotos do brasileiro e referências à sua terra natal.

Os 19,3 milhões de euros que recebe ao ano, de acordo com a imprensa desportiva, devem ter funcionado como uma ‘boa ajuda’ para a ‘incrível’ aquisição, onde tem reinado a festa.