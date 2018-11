Nas Notícias Veja a previsão do tempo para terça-feira Por

Depois da tempestade, a bonança. Assim diz o povo, assim indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na previsão do tempo para terça-feira, sobretudo em Portugal continental, uma vez que para as ilhas da Madeira e dos Açores são esperados aguaceiros.

Após alguns dias de chuva, vento forte e agitação marítima, as condições do tempo vão registar uma melhoria, nesta terça-feira, de acordo com os especialistas da meteorologia.

Assim, o céu estará “pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no interior da região sul até ao meio da manhã, sendo esperada uma subida da temperatura máxima na região norte e uma subida da mínima na região sul.

As máximas vão ser de 19 no Porto, 17 em Lisboa e 22 em Faro, sendo que as mínimas devem rondar os sete, 10 e 12 graus, respetivamente nestas regiões.

A noite será especialmente fria em Bragança e Guarda, onde os termómetros baixam até aos três graus.

Quanto aos Açores podem esperar uma terça-feira de céu “muito nublado, tornando-se encoberto” e com “períodos de chuva, especialmente a partir da noite”, sendo que as temperaturas vão oscilar entre 21 graus de máxima e 17 de mínima em Ponta Delgada.

Para a Madeira é esperado um dia de “céu muito nublado” e “aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte e terras altas”, com as temperaturas a variarem entre uma máxima de 21 e uma mínima de 16 graus.