Veja a previsão do tempo para sexta-feira

Os dias frios vão manter-se nos próximos dias, sendo que esta sexta-feira não será exceção. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) antecipa um dia sem chuva no continente mas com avisos para o arrefecimento noturno, sobretudo. Na Madeira não são esperados aguaceiros, ao contrário dos Açores, onde deverá chover.

A previsão do tempo antecipa uma sexta-feira sem chuva mas com “acentuado arrefecimento noturno” e “formação de geada, em especial no interior” do continente.

Embora se espere uma “pequena subida de temperatura nas regiões centro e sul”, o país vai continuar a ‘bater o dente’.

Os termómetros vão apresentar valores negativos em Bragança (menos três), sendo que estarão a zero em Braga e Vila Real.

A Guarda também não irá ultrapassar um grau de mínima, enquanto que no Porto, Lisboa e Beja a mínima será de cinco graus.

Em Viana do Castelo a mínima será de dois graus, enquanto que Aveiro, Viseu, Coimbra, Santarém, Setúbal e Évora (todos com três graus), não ‘escapam’ ao frio da época.

Já as temperaturas máximas vão rondar os 15/16 graus na generalidade do território continental.

Aos 15 graus chegam Porto, Braga, Viseu, Coimbra, Santarém, Évora e Beja.

Se em Lisboa o mercúrio não ultrapassará os 14 graus de máxima, em Faro chegará aos 17 graus.

Nos Açores, onde é esperada uma sexta-feira de céu “muito nublado, com abertas a partir da tarde”, os “períodos de chuva” chegam “durante a madrugada e manhã”, com os termómetros a rondarem uma máxima de 18 graus e 15 de mínima, em Ponta Delgada.

Na Madeira, numa sexta-feira sem chuva, o céu estará, ainda assim, “muito nublado”.

Já as temperaturas vão oscilar entre uma máxima de 20 graus e uma mínima de 14, no Funchal.