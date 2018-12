Nas Notícias Veja a previsão do tempo para sexta-feira Por

A previsão do tempo antecipa uma sexta-feira com “céu geralmente muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo a partir do final da manhã nas regiões norte e centro e a partir do meio da tarde na regiã sul” no continente. Nos Açores deverá chover e a Madeira também pode esperar queda de aguaceiros.

Numa sexta-feira onde está prevista a “formação de gelo ou geada no nordeste transmontano e Beira Alta”, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) espera uma “pequena descida da temperatura mínima no litoral norte e centro” e uma “pequena subida na “região sul”.

Assim, as mínimas vão rondar os oito graus no Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Santarém, Portalgre e Beja, sendo de 10 graus em Lisboa e Faro. Aos nove graus de mínima chegam Coimbra e Sines, sendo Bragança a localidade mais fria, não ultrapassando um grau de mínima.

Quanto às máximas, o IPMA antecipa uma “pequena subida no litoral norte e centro” e uma “pequena descida na região sul”.

Deste modo, as máximas esperadas são de 17 no Porto, Braga, Leiria e Santarém, enquanto que em Lisboa, Viana do Castelo, Sines, Setúbal e Sagres são de 16 graus. Aos 18 graus chegará a temperatura em Faro.

Nos Açores, o IPMA espera “céu geralmente muito nublado” com “períodos de chuva” e as temperaturas a oscilarem entre uma máxima de 18 graus e uma mínima de 15.

Já a Madeira, onde a máxima rondará os 21 graus e a mínima os 16, pode esperar uma sexta-feira “de muita nebulosidade”, apresentando-se o céu “pouco nublado nas vertentes sudoeste da ilha “até final da manhã”.

Os especialistas do tempo salientam ainda que existe a “possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e nas zonas montanhosas.”