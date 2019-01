Nas Notícias Veja a previsão do tempo para sexta-feira Por

A previsão do tempo antecipa muita chuva, vento forte e agitação marítima numa sexta-feira que terá aviso vermelho no litoral de Portugal continental devido às más condições climatéricas. Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira o cenário não será tão preocupante, ainda que na Pérola do Atlântico possa chover, ao contrário dos Açores que apenas vão ter céu nublado mas sem queda de aguaceiros.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um “agravamento das condições meteorológicas, com risco associado derivado da precipitação persistente, queda de neve, intensificação do vento, com possibilidade de formação de fenómenos extremos de vento e agravamento da agitação marítima em toda a costa”.

O tempo tem estado de chuva, vento e frio e assim deverá continuar, nesta sexta-feira, motivando já um alerta da Proteção Civil que pede aos cidadãos para tomarem precauções.

Nesta sexta-feira, os períodos de chuva vão ser de forma mais “persistente nas regiões norte e centro e temporariamente forte a partir da tarde”, com o vento a soprar de “moderado a forte”, tal como forte será a agitação marítima.

A neve deverá cair “nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo a cota para 1200/1400 metros de altitude no final do dia”.

As temperaturas devem descer sobretudo no sábado, ainda que nesta sexta-feira, o país vá ‘bater o dente’, com Viana do Castelo, Braga e Coimbra a não ultrapassarem a máxima de 12 graus, sendo de 13 graus no Porto, em Évora e Beja.

Aos 14 graus chegam Lisboa, Aveiro e Sines, numa sexta-feira onde os termómetros não ultrapassam os cinco graus na Guarda, os seis em Bragança, nove em Vila Real e oito em Viseu.

Quanto às mínimas vão ser de um grau na Guarda, dois em Bragança e quatro em Vila Real e Viseu, sendo de seis graus em Braga e Castelo Branco.

O Porto pode esperar uma mínima de nove graus, tal como Aveiro, Coimbra, Lisboa e Setúbal, sendo que a localidade mais quente será Faro, onde a máxima será de 16 graus e a mínima de 10, nesta sexta-feira.

Nos Açores, onde as temperaturas vão rondar os 15 graus de máxima e 11 de mínima, o IPMA espera céu “nublado” mas sem chuva, enquanto que na Madeira o céu estará “geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade nas vertentes sul a partir do meio da tarde”.

O IPMA dá ainda conta de que os “períodos de chuva fraca ou chuvisco” vão ser na forma “moderada nas zonas montanhosas” da Madeira, onde as temperaturas vão oscilar entre uma máxima de 21 graus e uma mínima de 15, no Funchal.