Veja a previsão do tempo para segunda-feira

A previsão meteorológica para esta segunda-feira mostra um dia de precipitação, em especial nas regiões norte e centro, e uma pequena descida da temperatura. A chuva vai dar tréguas nos arquipélagos da Madeira e Açores.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira será de “céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade na região a sul a partir do fim da manhã”.

A especialista Ângela Lourenço antecipa ainda “períodos de chuva ou aguaceiros”, com especial incidência nas regiões norte e centro, e a “possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do meio da tarde”.

É ainda previsto “vento fraco” na generalidade do território continental.

A chuva dará tréguas no arquipélagos dos Açores, onde a previsão mostra “períodos de céu muito nublado com abertas”.

Para o Funchal o cenário é semelhante. Porém, algumas zonas montanhosas da Madeira podem esperar aguaceiros.

As ilhas podem esperar uma pequena subida da temperatura máxima, em contraponto com o continente.

São esperadas temperaturas entre os 18 e os 14 graus para Ponta Delgada, enquanto a máxima pode atingir os 23 graus no Funchal.

Para o Porto, o IPMA antecipa temperaturas entre os 17 graus de máxima e os 11 de mínima. Em Lisboa, os termómetros devem oscilar entre os 16 e os 10 graus, ao passo que em Faro o mercúrio andará entre os 18 e os 11 graus.