Veja a previsão do tempo para segunda-feira

A chuva vai dar tréguas esta segunda-feira, havendo apenas a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas regiões norte e centro. A previsão meteorológica mostra ainda uma descida da temperatura em algumas zonas do país.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira será de “vento forte no litoral e terras altas até ao início da manhã”.

São antecipados “períodos de céu muito nublado, tornando gradualmente pouco nublado a partir da manhã” e a “possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na região norte e centro, que serão de neve acima de 1200 metros”.

Para os Açores, o especialista Ricardo Tavares antecipa “períodos de céu muito nublado com abertas, tornando-se encoberto” e “aguaceiros fracos”.

Na Madeira, o dia terá “períodos de chuva”.

É esperada uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões centro e sul do continente, e da máxima para o interior centro e sul.

As temperaturas máximas serão de 16 graus para o Porto e Lisboa e 17 graus para Faro. Em contraponto, as mínimas serão de 9 graus para a Invicta e para a capital, enquanto em Faro os termómetros não devem baixar dos 10 graus.

Em Ponta Delgada o IPMA espera temperaturas entre os 19 graus de máxima e os 15 de mínima, enquanto para o Funchal é previsto que o mercúrio oscile entre os 21 e os 18 graus.