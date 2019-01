Veja a previsão do tempo para sábado

O sol irá manter-se na generalidade do território continental, neste sábado, que será ainda marcado por temperaturas baixas, que fazem os especialistas do tempo recomendar o uso de agasalhos. Na Madeira a temperatura estará mais elevada que no continente e não deverá chover, ao contrário dos Açores onde são esperados períodos de chuva ao longo deste quinto dia de janeiro.