Nas Notícias Veja a previsão do tempo para sábado Por

O último sábado de 2018 não terá chuva e será marcado por céu limpo, no continente. Diferente cenário está previsto para os Açores onde deverá chover e para a Madeira que terá “precipitação fraca”.

O sol irá brilhar no céu do continente, neste último sábado de 2018, onde as temperaturas máximas vão rondar os 16 graus no Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Setúbal e Sines.

Braga e Leiria chegam aos 17 graus, tal como as localidades algarvias de Faro e Sagres.

A capital não ultrapassa os 14 graus, tal como Beja, num sábado onde Bragança e Guarda não ultrapassam os nove graus de máxima.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) antecipa ainda uma “pequena descida da temperatura mínima”, com o Porto a não ultrapassar os oito graus, tal como Coimbra, Portalegre e Faro.

Lisboa chega aos sete graus, os mesmos que Viana do Castelo, Castelo Branco, Santarém, Sines e Sagres.

Em Bragança a mínima será de zero graus, sendo esta a localidade mais fria, neste sábado.

Diferente cenário está previsto para os Açores onde deverá chover. Aliás, são esperados “períodos de chuva por vezes forte”, com as temperaturas a oscilarem entre uma máxima de 19 graus e uma mínima de 16 em Ponta Delgada.

Na Madeira é esperado um sábado com “precipitação fraca” e com temperaturas a rondarem uma máxima de 21 graus e uma mínima de 16, no Funchal.